2024-04-22 22:00:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر مصدر أمني، يوم الاثنين، بانتحار شاب داخل منزله بسبب سرقة عجلته التي يعمل بها كسائق، في مركز محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً ثلاثينياً يعمل كاسباً، أقدم على شنق نفسه داخل منزله في حي التحرير بمدينة بعقوبة".

وأضاف المصدر أنه "من خلال الاستفسار من والدته تبين أنه انتحر بسبب سرقة العجلة التي يعمل بها كسائق منذ سنة في منطقة المسيب بمحافظة بابل وبعد مطالبة أصحاب العجلة له بإرجاع أموال قيمة العجلة بين فترة وأخرى والضغط عليه أقدم على الانتحار".