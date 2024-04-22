الديوانية تنجز مكافحة حشرة المن لأكثر من 60 ألف دونم من الحنطة

2024-04-22 22:06:01 - المصدر: واع

الديوانية - واع - صفات العزاويأعلنت مديرية زراعة الديوانية، اليوم الاثنين، إنجاز مكافحة حشرة المن لأكثر من 60 ألف دونم لمحصول الحنطة.وقال مدير زراعة المحافظة أحمد جاسم الزيادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الكوادر الفنية لوقاية المزروعات في المديرية والشعب الزراعية أنجزت الحملة المجانية لمكافحة حشرة المن لمحصول الحنطة وإرسال الموقف النهائي للحملة إلى دائرة وقاية المزروعات"، مبيناً، أن "المساحة المقترح مكافحتها كانت (63900) دونم وما تم إنجازه (60357) دونما بنسبة تنفيذ (94) بالمئة".وأضاف، أن "مكافحة هذه المساحات موزعة بواقع (23357) دونما من مبيدات جهزت من دائرة وقاية المزروعات و(37000) دونم من مبيدات جهزت من الأسواق المحلية"، لافتاً، إلى أن "وزارة الزراعة حرصت على توفير المبيدات من مناشىء رصينة مقيدة ومسجلة لدى اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد المبيدات والتي تسلم إلى قسم وقاية المزروعات في المديرية من قبل دائرة وقاية المزروعات".