قضاء الرطبة: إنجاز 50% من مشروع الطريق الحولي الجنوبي

2024-04-22 22:06:01 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأكد قائممقام قضاء الرطبة عماد مشعل الدليمي، اليوم الاثنين، إنجاز ما نسبته 50% من مشروع إنشاء الطريق الحولي الجنوبي في القضاء.وقال الدليمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العمل مستمر في مشروع إنشاء الطريق الحولي الجنوبي في القضاء بمرحلته الأولى ومدة العمل به تصل إلى 120 يوما".وأضاف الدليمي، أن "المشروع يمتد بطول 2.5 كم وبعرض 40 مترا، حيث يبدأ من شارع 60 إلى وادي المساد مرورا بين حي الانتصار ومنطقة البوگريطي".وأكد، أن "المشروع سيساهم في خدمة عدة أحياء، منها عذاري والانتصار والبوكريطي، وسيساهم بتسهيل حركة المرور وتنشيط حركة الإعمار في القضاء".