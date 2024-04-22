استقبله نيجيرفان بارزاني.. طائرة أردوغان تحط في أربيل محطته الثانية بالعراق

2024-04-22 22:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في محطته الثانية بزيارته للعراق، حطت طائرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مطار اربيل مساء اليوم الاثنين، حيث كان في استقباله رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

كما كان في استقبال الرئيس التركي رئيس حكومة اقليم كوردستان ونائبه قوباد طالباني وأعضاء الحكومة.

وفي وقت سابق من اليوم رعا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في بغداد، مراسم توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات.

وتهدف المذكرة بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى التعاون المشترك بشأن (مشروع طريق التنمية) الستراتيجي، وذلك بحضور أعضاء الوفدين التركي والعراقي، من وزراء ومستشارين.

ووصل اليوم الإثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة بغداد في زيارة هي الأولى منذ 13 عاماً، كما سيقوم اردوغان بزيارة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، عقب اختتام اجتماعاته مع المسؤولين العراقيين في بغداد.

وكان في استقبال أردوغان في مطار بغداد الدولي رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.