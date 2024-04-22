العراق يتوج بلقب بطولة استر جوردي لتنس كرة القدم

2024-04-22 22:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختتمت منافسات بطولة استر جودي الدولية لتنس كرة القدم للرجال والنساء على قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد، بمشاركة منتخبات العراق ولبنان وسويسرا وسلوفاكيا.

وسيطر العراق على المنافسات ليتوج المراكز الأولى على مستوى فئتي الرجال والنساء.

وحصد اللاعب علي جليل لقب البطولة في منافسات فردي الرجال، فيما فازت اللاعبة سماح شاكر بفعالية فردي النساء.

يذكر ان بغداد ستستضيف منافسات بطولة العالم لفئة الشباب عام 2025.