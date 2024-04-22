اللجنة الأولمبية توجه بتكريم المنتخب الأولمبي

2024-04-22 23:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن، اليوم الاثنين، بتكريم المنتخب الأولمبي بعد فوزه على نظيره السعودي و تأهله إلى دور الثمانية متصدراً مجموعته.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن، وجه بتكريم المنتخب الأولمبي بعد فوزه على نظيره السعودي و تأهله إلى دور الثمانية متصدراً مجموعته".وتأهل منتخبنا الأولمبي، اليوم الاثنين، للدور ربع النهائي في كأس آسيا تحت 23 عاماً بعد فوزه على نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف.