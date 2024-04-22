اللجنة الأولمبية توجه بتكريم المنتخب الأولمبي
2024-04-22 23:06:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
وجه رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن، اليوم الاثنين، بتكريم المنتخب الأولمبي بعد فوزه على نظيره السعودي و تأهله إلى دور الثمانية متصدراً مجموعته.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن، وجه بتكريم المنتخب الأولمبي بعد فوزه على نظيره السعودي و تأهله إلى دور الثمانية متصدراً مجموعته".
وتأهل منتخبنا الأولمبي، اليوم الاثنين، للدور ربع النهائي في كأس آسيا تحت 23 عاماً بعد فوزه على نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف.
وجه رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن، اليوم الاثنين، بتكريم المنتخب الأولمبي بعد فوزه على نظيره السعودي و تأهله إلى دور الثمانية متصدراً مجموعته.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن، وجه بتكريم المنتخب الأولمبي بعد فوزه على نظيره السعودي و تأهله إلى دور الثمانية متصدراً مجموعته".
وتأهل منتخبنا الأولمبي، اليوم الاثنين، للدور ربع النهائي في كأس آسيا تحت 23 عاماً بعد فوزه على نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف.