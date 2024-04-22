2024-04-22 23:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله ، أن الحكومة وقعت اتفاقاً إطارياً مع الجانب التركي لتنفيذ مشاريع مشتركة.وقال عبد الله في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الحكومة العراقية وقعت اتفاقاً إطارياً مع الجانب التركي يتضمن التعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة، تتعلق بتحسين إدارة المياه في نهري دجلة والفرات، وتبادل الخبرات في مجال تحديث أنظمة الري وتقنياته الحديثة"، مبينا ان "ذلك يأتي على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق ".وأضاف، أن "هذا الاتفاق يهدف إلى تطوير سبل التفاهم والتعاون في قطاع المياه، على مبدأ المساواة والنوايا الحسنة وحسن الجوار ووضع رؤية جديدة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والاستثمارية للموارد المائية في العراق. و اعتماد رؤية تهدف إلى تخصيص عادل ومنصف للمياه المشتركة".وأشار إلى ان "بنود الاتفاق تضمنت كذلك التعاون عبر مشاريع مشتركة لتحسين إدارة المياه في حوضي دجلة والفرات ودعوة شركات تركية للتعاون في البنى التحتية لمشاريع الري مثل؛ أنظمة الري المغلق وسدود حصاد المياه، وتبطين القنوات، ونصب محطات التصفية والتحلية، ومشاريع معالجة المياه، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات والتدريب والتطوير للعاملين في مجال ادارة المياه".