هيئة الإعلام والاتصالات توضح تفاصيل مذكرة التفاهم المبرمة مع الجانب التركي

2024-04-22 23:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأوضحت هيئة الإعلام والاتصالات، تفاصيل مذكرة التفاهم المبرمة مع الجانب التركي.وذكر الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "العراق والجمهورية التركية وقعا اليوم الإثنين مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات والإعلام بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، لافتا الى ان "المذكرة وقعها عن الجانب العراقي رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، وعن الجانب التركي رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألتون".وأضاف، أن "الاتفاقية تركز على تعزيز آفاق التعاون في قطاعات الإعلام والاتصالات وتبادل الخبرات والوفود المشتركة بما يعود بالفائدة على البلدين".وتابع: "كما شارك المؤيد في الاجتماع الموسع الذي حضره كبار مسؤولي البلدين برئاسة رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني".