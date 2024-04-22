2024-04-22 23:18:08 - المصدر: منصة إيشان

أكدت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، إليزابيث ستكني، أن الولايات المتحدة حريصة على عدم انجرار العراق إلى “أتون التوترات” في المنطقة. وقالت ستكني، في تصريحات صحفية، تابعتها “إيشان”، إنه “خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى البيت الأبيض (هذا الشهر)، اغتنم الرئيس جو بايدن الفرصة لمناقشة كيفية مواصلة العمل لنزع فتيل التوترات […]

ظهرت المقالة واشنطن: بايدن اغتنم زيارة السوداني إلى الولايات المتحدة لمناقشة هذه الملفات أولاً على Eishan.