2024-04-22 23:18:08 - المصدر: منصة إيشان

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، اجتماعاً بقيادات المكون السني في العاصمة بغداد، لبحث عدد من الملفات أبرزها تسمية رئيس جديد للبرلمان خلفاً لمحمد الحلبوسي. وبحسب الرئاسة التركية، فإن “أردوغان، عقد اجتماعاً مع قيادات المكون السني في بغداد، بعد انتهاء مباحثاته مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”. وأظهرت صورة الاجتماع، وجود محمد الحلبوسي […]

ظهرت المقالة بأعلام تركية فقط.. أردوغان يجتمع بقيادات المكون السني في بغداد أولاً على Eishan.