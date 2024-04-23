المندلاوي يؤكد حرص العراق على الانفتاح مع محيطه الاقليمي والدولي

2024-04-23 00:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، حرص العراق على الانفتاح مع محيطه الاقليمي والدولي وحاجة بغداد لعلاقات ثنائية اقتصادية لا عسكرية مع التحالف الدولي.وذكر المكتب الاعلامي للمندلاوي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، استقبل في مقر إقامته مساء اليوم الاثنين، مجموعة من الخبراء والباحثين الدوليين من ممثلي مركز تشاتام هاوس للشؤون الدولية في لندن."وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء، مناقشة احدث المستجدات على الساحة المحلية، وبيان رؤية العراق لمستقبل العلاقة مع التحالف الدولي، حيث اكد المندلاوي حاجة البلاد إلى علاقات ثنائية غير عسكرية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وغيرها مع الدول المشاركة في التحالف"، معرباً عن "حرص العراق على الانفتاح مع محيطه الاقليمي والدولي وبما يخدم مصالح الشعوب، كما تطرق الحوار إلى أبرز التحديات والفرص أمام مجلس النواب والحكومة في الوقت الراهن، ودور العراق في تعزيز السلام والاستقرار الاقليمي".وأشار الى ان "اللقاء بحث التطورات الاخيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، لا سيما ما يجري في فلسطين، فقد جدد رئيس مجلس النواب بالنيابة موقف العراق الثابت في دعم القضية الفلسطينية وادانته لجرائم قوات الاحتلال"، محذراً من "خطورة ما يجري من جرائم ابادة صهيونية بحق اهالي غزة على السلم الاقليمي والعالمي، فيما اكد ان المنطقة لن تنعم بالاستقرار والأمن في ظل وجود هذا الكيان الارهابي، وان الحل يكمن في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".