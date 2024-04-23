التربية تطرح برنامجا للحد من ظاهرة التسرب المدرسي

2024-04-23 00:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الإثنين، (22 نيسان 2024)، عن طرح برنامج للحد من ظاهرة التسرب المدرسي في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "إنسجاما مع المنهاج الحكومي الرامي الى محاربة ظاهرة التسرب المدرسي وإعادة التلاميذ لمقاعد الدراسة، طرحت وزارة التربية/ المديرية العامة للتربية في صلاح الدين الرؤية الشاملة للبرامج والحلول المعدة في هذا المجال خلال اجتماع موسع عقدته اللجنة الوزارية المركزية برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الفنية حسين صبري اللامي وحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية والتعليم عدنان السراج ومدير عام التربية سلطان سعيد فاضل والجهات ذات العلاقة في ديوان المحافظة، اليوم".

وأشار البيان الى، ان "الاجتماع تضمن مناقشة الواقع التربوي وسير العملية التعليمية داخل المؤسسات التربوية ووضع الحلول امام المعوقات التي تعترض برامج الحد من ظاهرة التسرب المدرسي وآليات إستقطاب التلاميذ ومن هم في سن التعلم الى الحياة الدراسية".

وأكدت وزارة التربية انها "مستمرة في برنامجها بعدد من المحافظات بعد ان لاقى نجاحا واستحسانا من أولياء الامور الذين أكدوا رغبتهم في حصول ابنائهم على فرصة جديدة للتعلم".