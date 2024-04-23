2024-04-23 00:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختتم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارته إلى العراق التي وصل عاصمتها بغداد صباح اليوم الاثنين، بعد انتهاء اجتماعاته في أربيل مع المسؤولين الكورد.

وكان في توديع أردوغان كما في استقباله في مطار أربيل، مساء اليوم الإثنين، رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

كما كان في استقبال الرئيس التركي رئيس حكومة اقليم كوردستان ونائبه قوباد طالباني وأعضاء الحكومة.

واجتمع أردوغان فور وصوله مع كبار المسؤولين الكورد في مقر رئاسة الإقليم، كما عقد لقاء خاصاً مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

ووصل اليوم الإثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة بغداد في زيارة هي الأولى منذ 13 عاماً، حيث رعا مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مراسم توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات.

وتهدف المذكرة بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى التعاون المشترك بشأن (مشروع طريق التنمية) الستراتيجي، وذلك بحضور أعضاء الوفدين التركي والعراقي، من وزراء ومستشارين.