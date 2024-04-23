شنيشل يشيد بلاعبي المنتخب الأولمبي: أرفع لهم القبعة

2024-04-23 00:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أشاد مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم راضي شنيشل، يوم الاثنين، بأداء لاعبيه في المباراة التي انتهت بفوز منتخبنا 2-1 أمام نظيره السعودي، واختيار مصطفى سعدون أفضل لاعب في المباراة.

وقال شنيشل، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدّمنا مباراةً رائعةً أمامَ منتخبٍ محترمٍ وقوي، ويملك مدرباً رائعاً، ولاعبونا أجادوا في الأداءِ وتحقيق الفوز، وأرفع لهم القبعةَ، إذ كانوا على الموعدِ من حيث الانضباط العالي والالتزام بالواجبات".

وأضاف شنيشل: "أبارك لاتحادِ الكرة الفوز، وذلك بعد أن وفّر جميعَ مستلزمات النجاح لمنتخبنا من معسكراتٍ تدريبيةٍ، وخوض مباريات ودية قوية، وكذلك اللجنة الأولمبية التي قدمت الكثيرَ للمنتخب، وقد حانَ الوقتُ لقطفِ ثمار الجهود السخية التي بذلت لإعدادِ المنتخب لنهائياتِ آسيا".

وأشار شنيشل، إلى أن "المنتخباتَ المتأهلة للدور للمقبل تمتلك الطموحَ نفسه للوصول إلى المربع الذهبي، وعلينا غلقُ ملف مباراة السعودية والاستعداد للمباراةِ المُقبلة بجديةٍ، لأن الحساباتَ فيها مختلفة، وطموحنا يتمثلُ بخطفِ إحدى بطاقات التأهل إلى أولمبياد باريس.