العلاقات الخارجية النيابية تثمن جهود رئيس الوزراء لبناء شراكات استراتيجية بين العراق وتركيا

2024-04-23 01:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واعثمنت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، جهود رئيس الوزراء لبناء شراكات استراتيجية حقيقية طويلة الأمد بين العراق وتركيا.وذكرت اللجنة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نثمن جهود رئيس الوزراء العراقي المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية وبناء شراكات استراتيجية حقيقية طويلة الأمد بين العراق وتركيا ، والتي تكللت اليوم بزيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ومناقشة ملفات المياه والامن والطاقة والاقتصاد".وأضافت: " وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مهمة بين البلدين كان أهمها توقيع اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق وتركيا والاتفاق الإطاري للتعاون في مجال المياه والذي يتضمن آليات ومعالجات جذرية لكامل منظومة المياه ويحقق شراكة فعالة تهدف لضمان توفير المياه والامن المائي والغذائي للعراق".وتابعت: "فضلا عن الاتفاقية الرباعية بين العراق وتركيا وقطر والأمارات الخاصة بمشروع طريق التنمية الذي سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب".واكدت لجنة العلاقات الخارجية دعمها لجهود الحكومة وخطواتها الايجابية في سعيها لبناء علاقات ستراتيجية متكاملة اقليميا ودوليا ، متمنية ان تكون هذه الخطوات نقطة تحول حقيقية في سياسة العراق الخارجية .