شنيشل "يرفع القبعة" للمنتخب: طموحنا خطف بطاقة التأهل لاولمبياد باريس

2024-04-23 01:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعرب مدربُ المنتخب الأولمبيّ لكُرةِ القدم راضي شنيشل، مساء اليوم الإثنين، (22 نيسان 2024)، عن رضاه على أداء لاعبي المنتخب بعد الفوز على السعودية والتأهل الى ربع نهائي بطولة كأس آسيا.

وقال شنيشل في المؤتمر الصحفي، تابعته "بغداد اليوم"، بعد نهاية المباراة التي انتهت 2-1 وتصدر المجموعة الثالثة "قدّمنا مباراةً رائعةً أمامَ منتخبٍ محترمٍ وقوي، ويملك مدرباً رائعاً، ولاعبونا أجادوا في الأداءِ وتحقيق الفوز ، وأرفع لهم القبعةَ، إذ كانوا على الموعدِ من حيث الانضباط العالي والالتزام بالواجبات".

وبارك مدرب الأولمبي "لاتحادِ الكرة الفوز، وذلك بعد أن وفّر جميعَ مستلزمات النجاح لمنتخبنا من معسكراتٍ تدريبيةٍ، وخوض مباريات ودية قوية، وكذلك اللجنة الأولمبية التي قدمت الكثيرَ للمنتخب، وقد حانَ الوقتُ لقطفِ ثمار الجهود السخية التي بذلت لإعدادِ المنتخب لنهائياتِ آسيا".

وبين، إن "المنتخباتَ المتأهلة للدور للمقبل تمتلك الطموحَ نفسه للوصول الى المربع الذهبي، وعلينا غلقُ ملف مباراة السعودية والاستعداد للمباراةِ المُقبلة بجديةٍ، لأن الحساباتَ فيها مختلفة، وطموحنا يتمثلُ بخطفِ إحدى بطاقات التأهل الى اولمبياد باريس".

فيما قال لاعبُ المنتخب الأولمبيّ مصطفى سعدون، الذي اختير أفضلَ لاعب في المباراة "تجاوزنا البدايةَ المُـتعثرة، وطبّقنا تعليماتَ الملاك التدريبيّ، وعدنا لأجواءِ المنافسة، وحققنا الفوزَ على منتخب السعودي القوي، وهذا الفوز جاءَ بعد مجهودٍ فني رائع".

وبارك "للملاكِ التدريبيّ وللاعبين خطف النقاط بعدما قدّموا مباراةً كفاحيةً امتازت بالروحيةِ العالية والأداءِ الجيد" مشيرا الى إن "طموحنا لا يتوقفُ، ونسعى إلى مواصلةِ المُستويات الفنيّة الجيدة من أجل إسعادِ شعبنا الكريم بالوصولِ إلى أولمبياد باريس".