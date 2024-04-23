بارزاني لأردوغان: إقليم كردستان سيظل عامل أمان واستقرار في المنطقة

2024-04-23 02:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس اقليم كردستان نجيرفان بارزاني، خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أربيل، أن إقليم كردستان سيظل عامل أمان واستقرار في المنطقة.وذكر بيان لحكومة اقليم كردستان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في إطار زيارته إلى العراق، وصل رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية ووفد مرافق له، مساء الاثنين، إلى إقليم كردستان حيث كان في استقباله بمطار أربيل الدولي كل من نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان و مسرور بارزاني رئيس الوزراء و قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في إقليم كردستان".واضاف انه " جرى خلال اجتماع التباحث بشأن زيارة الرئيس أردوغان إلى بغداد ولقاءاته واجتماعاته مع كبار المسؤولين العراقيين، وعلاقات تركيا مع العراق وإقليم كردستان وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني".وعبر نيجيرفان بارزاني، خلال الاجتماع عن رغبة إقليم كردستان في تطوير علاقاته مع الجمهورية التركية في المجالات كافة، مؤكداً أن "إقليم كردستان سيظل كما كان دائماً عامل أمان واستقرار في المنطقة، وأثنى على تعاون ودعم تركيا لإقليم كردستان في الأوقات الصعبة".وفي الاجتماع، أكد مسرور بارزاني رئيس حكومة الاقليم، على استعداد حكومة إقليم كردستان لتطوير العلاقات والتعاون المشترك الاقتصادي والتجاري مع تركيا، كما تحدث عن فرص العمل والاستثمار المتاحة للشركات التركية في جميع المجالات، وأشاد بمواصلة هذه الشركات أعمالها وتنفيذ مشاريعها حتى في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.من جهته، أكد الرئيس أردوغان على مواصلة بلاده دعمها للعراق وإقليم كوردستان، وعلى استعدادها للتعاون المشترك والمزيد من التطوير للعلاقات مع العراق وإقليم كردستان في كل المجالات، وشدد على ضرورة وأهمية حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وحسم المشاكل وضمان حقوق المكونات.ولفت البيان الى ان "الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين تركيا والعراق، وحماية أمن الحدود، والتصدي للإرهاب، وأحدث التطورات على صعيد المنطقة بصورة عامة، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر للاجتماع".