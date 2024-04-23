2024-04-23 02:24:07 - المصدر: منصة إيشان

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني. جاء ذلك على هامش زيارته إلى مدينة أربيل بإقليم شمال العراق، المحطة الثانية في زيارته الرسمية إلى العراق، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. وأشار البيان إلى أن “أردوغان التقى رئيسَ إقليم شمال العراق نجيرفان […]

ظهرت المقالة بعد مذكرات بغداد.. ماذا دار بين أردوغان والبارزانيين في أربيل؟ أولاً على Eishan.