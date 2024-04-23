أمريكا: إيران لا تحترم السيادة العراقية

2024-04-23 07:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نددت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بتعرض قواتها في سوريا والعراق إلى هجومين منفصلين بالصواريخ والمتفجرات والطائرات المسيرة في أقل من 24 ساعة، بعد توقف دام قرابة ثلاثة أشهر.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي، إنه "نجد أنه من المثير للقلق بشكل خاص أن حزب الله اختار استئناف هجماته ضد الأفراد الأمريكيين بعد ساعات فقط من انتهاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زيارة ناجحة لواشنطن لذا يبدو من الواضح أن إيران لا تحترم السيادة العراقية".

وأضاف: "لقد رأينا هذه الهجمات في الماضي، وأوضحنا لإيران و لحزب الله، أننا سندافع عن مصالحنا، وسندافع عن أفرادنا، ولا يزال هذا هو الحال".

وأفاد مصدر أمني مساء يوم الأحد، بانطلاق عدة صواريخ من الأراضي العراقية باتجاه قاعدة امريكية شرقي سوريا.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن خمسة صواريخ انطلقت من قرية حمد اغا في ناحية زمار شمال غرب الموصل باتجاه القاعدة الامريكية في قاعدة خراب الجير ضمن الأراضي السورية.

وتابع المصدر؛ أن طيرانا امريكيا كثيفا يحلّق بين الحدود العراقية السورية ضمن ناحيتي زمار وربيعة شمال غرب الموصل على خلفية الهجوم الصاروخي الذي استهدف القاعدة الامريكية في الاراضي السورية.

واضاف المصدر؛ ان قوات من الجيش العراقي هرعت الى موقع اطلاق الصواريخ دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

واشار المصدر الى ان فوج 78 من قوات الحشد الشعبي بقيادة متعب فرمان الشاهر يسيطر على المنطقة التي منها تم إطلاق الصواريخ.

ونفت كتائب حزب الله العراقية إصدار بيان تعلن فيه استئناف الهجمات على القوات الأمريكية، حسبما جاء في بيان نشرته الجماعة على تطبيق تيليجرام.

جاء النفي بعد ساعات من تعميم بيان آخر على مجموعات يعتقد أنها تابعة للفصيل المسلح المتحالف مع إيران يتضمن الإعلان عن استئناف الهجمات بعد نحو ثلاثة أشهر من تعليقها.

وقالت كتائب حزب الله "لم يصدر أي بيان عن المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، وما تتناقله وسائل الإعلام هو خبر مفبرك".