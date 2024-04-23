على طريقة "أفلام الأكشن" .. سرقة 60 الف دولار ومصوغات ذهبية بسطو مسلح في كركوك

2024-04-23 08:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني. يوم الثلاثاء، بأن ثلاثة مجهولين نفذوا سطواً مسلحاً على منزل وسرقة مبلغ مالي يُقدر بـ60 ألف ومصوغات ذهبية تبلغ نحو 50 مليون دينار عراقي وسط كركوك بطريقة اشبه ما تكون بأفلام الأكشن.

وقال المصدر، وكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة مسلحين يستقلون سيارة حديثة نوع ( تاهو) ذهبية اللون ويرتدون الزي الاسود اقتحموا منزلا مدعين انهم من مديرية مكافحة المخدرات، وقاموا باحتجاز أصحاب المنزل في غرفة في غرفة صغيرة زاعمين بوجود مواد مخدرة في المنزل".

وبحسب رواية الأسرة التي تقطن المنزل، فإن أولئك المسلحين "قاموا بأخذ مفاتيح الخزينة، وسرقوا مبلغا ماليا يصل الى 60 ألف دولار، و10 ملايين دينار عراقي، ومصوغات ذهبية تقدر بـ50 مليون دينار عراقي".

وأضاف المصدر، أن " فريق التحقيقات الجنائية والحركات من مكافحة إحرام كركوك شرعت بالتحقيق مع صاحب المنزل ( م،ش،م) والذي أعطى معلومات ما جرى من عملية سطو مسلح على منزله، وقيام المسلحين بسرقة المواد والهروب الى جهة مجهولة".