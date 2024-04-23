ديوكوفيتش: بيلينجهام يمتلك سمات بطل كبير

2024-04-23 08:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأكد لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، أن لاعب ريال مدريد جود بيلينجهام، رغم أنه لم يتجاوز العشرين من عمره، إلا أنه يمتلك "سمات بطل كبير"، ويلاحظ ذلك في "إيماءاته وعقليته ودقته وردود أفعاله".وقال ديوكوفيتش في مؤتمر صحفي من إسبانيا: "التقيت به في مدريد وهنأته على هدفه (في الكلاسيكو) والإنجازات الاستثنائية التي يحققها. أنا لست خبيراً في كرة القدم، لكنني لاحظت من خلال مشاهدتي لإيماءاته عناصر الذهنية والدقة ورد الفعل في طريقة لعبه".وتواجد الصربي في مدريد لتسلم جائزة لوريوس لأفضل رياضي لعام 2023، وهي المرة الخامسة التي يفوز فيها بهذه الجائزة.وأضاف ديوكوفيتش عن النجم الإنجليزي: "كان يحاول دائما الركض، وإذا فشل كان يبدو محبطاً".وأضاف: "رأيته يتحلى بالجدية والتفاني والصبر في انتظار فرصته. إنه يبلغ من العمر 20 عاماً فقط لكنه يتمتع بسمات بطل كبير. يبدو متواضعاً، وأعتقد أنه شخص جيد. هذه هي القيم التي يريدها الأطفال. أعتقد أنه شخص غير عادي".المصدر : كورة