لاوتارو مارتينيز: دخلنا تاريخ إنترميلان

2024-04-23 08:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واععبر مهاجم وقائد إنتر ميلان (لاوتارو مارتينيز) عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي بعد الفوز على ميلان 2-1، في الديربي بالجولة الـ(33).وحسم إنتر اللقب قبل نهاية البطولة بـ5 أسابيع، بعدما وسع الفارق مع ميلان إلى 17 نقطة.وقال لاوتارو في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "هذا يجعلني أبكي كثيراً، لقد عملنا وعانينا الكثير، ونستحق هذه الفرحة".وأضاف: "أهدي الفوز لعائلتي وأولادي وجميع المشجعين، في كرة القدم يمكنك أن تخسر وتفوز، لكن الليلة سعادتنا مضاعفة".وتابع الأرجنتيني: "لم يحدث من قبل أن فزنا بلقب الدوري في الديربي، كان علينا استغلال هذه الفرصة والآن أصبح الملعب ملكنا".وواصل: "الرقم (20) هي بطولة تستحق الكثير، والآن علينا أن نستمر على هذا المنوال ونفوز مرة أخرى، مع هذه النجمة الثانية دخلنا تاريخ النادي".وعن تجديد عقده مع إنتر، ختم لاوتارو تصريحاته: "آمل أن نتوصل إلى اتفاق، لكن الآن أريد الاستمتاع بهذا النصر".المصدر : كورة