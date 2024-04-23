لاوتارو مارتينيز: دخلنا تاريخ إنترميلان
2024-04-23 08:54:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
عبر مهاجم وقائد إنتر ميلان (لاوتارو مارتينيز) عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي بعد الفوز على ميلان 2-1، في الديربي بالجولة الـ(33).
وحسم إنتر اللقب قبل نهاية البطولة بـ5 أسابيع، بعدما وسع الفارق مع ميلان إلى 17 نقطة.
وقال لاوتارو في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "هذا يجعلني أبكي كثيراً، لقد عملنا وعانينا الكثير، ونستحق هذه الفرحة".
وأضاف: "أهدي الفوز لعائلتي وأولادي وجميع المشجعين، في كرة القدم يمكنك أن تخسر وتفوز، لكن الليلة سعادتنا مضاعفة".
وتابع الأرجنتيني: "لم يحدث من قبل أن فزنا بلقب الدوري في الديربي، كان علينا استغلال هذه الفرصة والآن أصبح الملعب ملكنا".
وواصل: "الرقم (20) هي بطولة تستحق الكثير، والآن علينا أن نستمر على هذا المنوال ونفوز مرة أخرى، مع هذه النجمة الثانية دخلنا تاريخ النادي".
وعن تجديد عقده مع إنتر، ختم لاوتارو تصريحاته: "آمل أن نتوصل إلى اتفاق، لكن الآن أريد الاستمتاع بهذا النصر".
المصدر : كورة
عبر مهاجم وقائد إنتر ميلان (لاوتارو مارتينيز) عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي بعد الفوز على ميلان 2-1، في الديربي بالجولة الـ(33).
وحسم إنتر اللقب قبل نهاية البطولة بـ5 أسابيع، بعدما وسع الفارق مع ميلان إلى 17 نقطة.
وقال لاوتارو في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "هذا يجعلني أبكي كثيراً، لقد عملنا وعانينا الكثير، ونستحق هذه الفرحة".
وأضاف: "أهدي الفوز لعائلتي وأولادي وجميع المشجعين، في كرة القدم يمكنك أن تخسر وتفوز، لكن الليلة سعادتنا مضاعفة".
وتابع الأرجنتيني: "لم يحدث من قبل أن فزنا بلقب الدوري في الديربي، كان علينا استغلال هذه الفرصة والآن أصبح الملعب ملكنا".
وواصل: "الرقم (20) هي بطولة تستحق الكثير، والآن علينا أن نستمر على هذا المنوال ونفوز مرة أخرى، مع هذه النجمة الثانية دخلنا تاريخ النادي".
وعن تجديد عقده مع إنتر، ختم لاوتارو تصريحاته: "آمل أن نتوصل إلى اتفاق، لكن الآن أريد الاستمتاع بهذا النصر".
المصدر : كورة