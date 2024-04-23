النفط يرتفع مع استمرار تقييم المخاطر في الشرق الأوسط

2024-04-23 09:42:07 - المصدر: منصة إيشان

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، لتعوض خسائر الجلسة السابقة، مع استمرار المستثمرين في تقييم المخاطر الناجمة عن المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط. تحرك الأسعار صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 39 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 87.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0033 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس […]

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