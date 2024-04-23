اخبار العراق الان

عاجل
مسؤولان أمريكيان: هجومان بمسيرات وصواريخ استهدفا قوات أمريكية بالعراق‭ ‬وسوريا
الرئيسيةمنصة إيشاناخبار العراق السياسية › التربية تحسم الجدل بشأن “الدخول الشامل” في الامتحانات الوزارية

التربية تحسم الجدل بشأن “الدخول الشامل” في الامتحانات الوزارية

التربية تحسم الجدل بشأن “الدخول الشامل” في الامتحانات الوزارية
التربية تحسم الجدل بشأن “الدخول الشامل” في الامتحانات الوزارية
2024-04-23 09:42:07 - المصدر: منصة إيشان

نفت وزارة التربية وجود قرار للدخول الشامل خاص بالمراحل المنتهية الثانوية للامتحانات الوزارية للعام الدراسي الحالي (2023 ـــ 2024). وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في تصريح صحفي: إن “الوزارة لم تصدر قرارا للدخول الشامل يخص مرحلتي الثالث المتوسط أو السادس الإعدادي للعام الدراسي الحالي (2023 ــ 2024)، منوها بأن قرار شمول الطلبة بالامتحان الوزاري […]

ظهرت المقالة التربية تحسم الجدل بشأن “الدخول الشامل” في الامتحانات الوزارية أولاً على Eishan.

واصل المتابعة على منصة إيشان