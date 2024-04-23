2024-04-23 09:42:07 - المصدر: منصة إيشان

نفت وزارة التربية وجود قرار للدخول الشامل خاص بالمراحل المنتهية الثانوية للامتحانات الوزارية للعام الدراسي الحالي (2023 ـــ 2024). وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في تصريح صحفي: إن “الوزارة لم تصدر قرارا للدخول الشامل يخص مرحلتي الثالث المتوسط أو السادس الإعدادي للعام الدراسي الحالي (2023 ــ 2024)، منوها بأن قرار شمول الطلبة بالامتحان الوزاري […]

ظهرت المقالة التربية تحسم الجدل بشأن “الدخول الشامل” في الامتحانات الوزارية أولاً على Eishan.