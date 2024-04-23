بعد اليوم السابع من بدء الحملة... الصحة تعلن تطعيم 5 ملايين و400 ألف طفل ضد مرض الحصبة

2024-04-23 10:36:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تطعيم نحو 5 ملايين و 400 ألف طفل ضد مرض الحصبة لغاية يوم أمس الاثنين.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حملة التطعيم ضد مرض الحصبة التي أطلقتها وزارة الصحة مستمرة لمدة 10 أيام، وأنه بعد اليوم السابع للحملة وصل عدد الأطفال ممن تلقوا التطعيم 5 ملايين و400 ألف طفل".

وأكد، أن "الحملة مستمرة لغاية يوم الخميس المقبل لتحقيق الهدف المخطط له وهو تطعيم أكثر من 7 ملايين طفل بأعمار مدارس الابتدائية ورياض الأطفال".

وذكر "أن وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي قد وجّه نداءا لجميع الأسر العراقية للتعاون مع فرق وزارة الصحة لتحصين أطفالهم ضد الحصبة وأن جميع اللقاحات المعتمدة من قبل وزارة الصحة آمنة وفعّالة ومن مناشئ عالمية رصينة".