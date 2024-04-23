كلية الزراعة في جامعة الأنبار تعلن أهم منتجات أقسامها

2024-04-23 10:36:01 - المصدر: واع

الأنبار – واع – أحمد الدليميأعلنت كلية الزراعة في جامعة الأنبار، اليوم الثلاثاء، عن أهم المنتجات الغذائية لأقسامها، مؤكدة أنها تسعى لإعداد خريجين مهيئين للانخراط بسوق العمل.وقال رئيس قسم علوم الأغذية، في كلية الزراعة، سعد إبراهيم يوسف، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "كلية الزراعة في جامعة الأنبار تعتبر من الكليات التي تُكسب الطلبة المهارات الفنية، بالإضافة إلى المهارات العلمية"، مبيناً أن "الدروس العملية في هذه الكلية هي دروس إنتاجية، حيث يقوم الطلبة من خلالها بالتعلم الأكاديمي، التي تحتم عليهم إنتاج العديد من المنتجات خلال هذه الدروس وحسب القسم العلمي".وأضاف، أن "طلبة قسم الإنتاج الحيواني يتعلمون مهارات تربية وإنتاج الدواجن والمواشي والأسماك، مما يؤدي إلى إنتاج اللحوم المتميزة، بالإضافة إلى بيض المائدة، كما أن طلبة قسم علوم الأغذية يتدربون خلال الدروس العملية، على إنتاج وتصنيع العديد من الأغذية مثل المعجنات ومنتجات الحليب واللحوم المصنعة".وتابع، أن "طلبة قسم وقاية النبات يكتسبون مهارات تربية نحل العسل وتدجينه، مما يؤدي إلى إنتاج العسل خلال فترة التربية، كما أن طلاب قسم البستنة وهندسة الحدائق يتميزون بالتدريب على مهارات إنتاج الخضراوات والفواكه، وخصوصاً ضمن الزراعة المحمية، فضلاً عن إنتاج نباتات الزينة وتطوير الهجن، أما طلبة قسم علوم التربة والموارد المائية فينتجون الفطر"، مؤكداً أن "كليات الزراعة تعمل على إعداد خريجين مهيئين للانخراط بسوق العمل".وأكد، أن "جميع المنتجات هي ضمن المواصفات المطلوبة وخاضعة للفحص والسيطرة النوعية، وهي منتجات مفحوصة مايكروبياً وكيميائياً، وتفحص قبل التسويق وخالية تماما من المواد الحافظة".وأوضح، أن "الإنتاج يكون في الكلية على شكلين، الأول يكون ضمن الدروس العملية لطلبة الدراسات الأولية، وهنا تكون الكميات غير ثابتة، لأنها تعتمد على إعداد الطلبة المنفذين للدروس، أما الشكل الثاني فيكون ضمن تنفيذ تجارب وبحوث طلبة الدراسات العليا والباحثين، وهنا تكون الكميات محسوبة وثابتة"، منوهاً أن "الجامعات هي تعليمية وليست إنتاجية، ولكن بعض الأقسام ولديمومة المختبرات، يجب أن تكون المختبرات إنتاجية".وأشار إلى، أن "جامعة الأنبار سيكون لها يد في منتدى الحاضنة التكنلوجية العراقي وفي منتدى صنع في العراق"، لافتا الى أن "كلية الزراعة في جامعة الانبار دائماً تحقق المراكز الأولى في نشاطات الريادة والاستدامة، التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".