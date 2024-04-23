ضربة جوية عراقية ضد أوكار لداعش في جبال حمرين

2024-04-23 10:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ ضربة جوية على أوكار عناصر داعش الارهابية في سلسلة جبال حمرين.وذكر بيان لقيادة العمليات، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بجهود مميزة وبمتابعة حثيثة ونضج استخباري كبير وبمعلومات دقيقة جدا من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون والتنسيق مع خلية الاستهداف/قيادة العمليات المشتركة نفذ صقور سلاح F16 ضربة جوية ساحقة على احد أوكار عناصر داعش الارهابية في سلسلة جبال حمرين/قاطع قيادة عمليات ديالى عند الساعة ٠٨١٠ من صباح هذا اليوم".وأضاف، أن "الضربة الجوية أسفرت عن قتل عدد من الإرهابيين".