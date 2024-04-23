2024-04-23 10:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم الثلاثاء ثلاثة لقاءات في ختام منافسات الجولة الـ (23)من دوري نجوم العراق الكروي للمحترفين حينما يستقبل الزوراء على ملعبه ضيفه نفط البصرة في الساعة السادسة و(15) دقيقة مساء بقيادة الحكم محمد طارق أحمد، سعياً منه لتحقيق الفوز الثالث توالياً.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "النوارس يسعى إلى استغلال نشوة الانتصار بعد التفوق على أمانة بغداد في الجولة السابقة، بغية اجتياز مهمة اليوم التي تبدو سهلة بحكم تذبذب نتائج المنافس".وأضاف أن "الفريق البصري يبحث عن النهوض من كبوة الخسارة التي تكبدها على يد الحدود عبر تقديم مستوى جيد يؤهله لحصد نتيجة إيجابية تسهم في ابتعاده عن صراع الهبوط".وأوضح، أن "فريق النجف سيستقبل في ملعب النجف الأولمبي نظيره أمانة بغداد في الساعة الثامنة والنصف مساء بقيادة الحكم حامد علي، فيما يشهد ملعب الساحر أحمد راضي في الساعة الثالثة و(45) دقيقة عصراً لقاء أصحاب الأرض فريق الكرخ مع القاسم بقيادة الحكم يوسف سعيد".