صقور الـ F16 يجهزون على عدد من الارهابيين في سلسلة جبال حمرين

2024-04-23 10:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفادت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، بمقتل عدد من الارهابين بضربة جوية نفذها صقور الجو على احد اوكار عناصر داعش في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه " بجهود مميزة ومتابعة حثيثة ونضج استخباري كبير وبمعلومات دقيقة جدا من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون والتنسيق مع خلية الاستهداف/قيادة العمليات المشتركة نفذ صقور سلاح F16 ضربة جوية ساحقة على احد اوكار عناصر داعش الإرهابية في سلسلة جبال حمرين/قاطع قيادة عمليات ديالى الساعة 0810 من صباح هذا اليوم".

واضاف البيان، ان "الضربة الناجحة ادت الى قتل عدد من الارهابيين"، مشيرة الى انه "سنوافيكم بالتفاصيل حال توافرها".



