2024-04-23 10:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- كركوك

أكد المجلس العربي في كركوك، اليوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، ان نشاطات داعش في المحافظة او بمحيطها غير مؤثرة وستزول قريبًا، مشيرا الى ان كركوك مستقرة امنيًا ولايوجد مايربكها.

وقال امين عام المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قراءة موضوعية للمشهد الأمني في كركوك تظهر بانه لا يوجد تهديد فعلي لأمن المحافظة والخلايا النائمة المبعثرة في مناطق محددة هي محدودة التأثير وتقوم بين فترة واخرى بعمليات غير مباشرة في محاولة يائسة لتعكير صفو الامن"، مستدركا: "لكن بالمقابل يتم الرد عليها بضربات نوعية تؤدي الى الفتك بما تبقى من خلاياها وبيانات القيادات الامنية خير دليل".

واضاف، ان "نشاط خلايا محددة في مناطق ذات جغرافية معقدة تتميز بوعورة الارض، والاجهزة الامنية تسعى الى مسك الارض وفرض سيطرتها الكاملة لكن في المحصلة خلايا داعش غير مؤثرة فعليا في وضع كركوك واغلب عملياتها لا تتعدى البعد الاعلامي".

واشار الى ان "تهويل حجم الارهاب في كركوك بعيد عن الحقيقة لأننا نتوقع زوالها قريبا في ظل تعاون حقيقي بين الاهالي ومختلف القوى الامنية في القضاء على ما تبقى من تلك البؤرة السوداء لان الامن والاستقرار والطمأنينة خيار الجميع".

وتعيش محافظة كركوك اوضاعً غير مستقرة سياسيًا، بعد مرور اكثر من 4 اشهر على المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات الا انه حتى الان لم تعقد الجلسة الاولى لمجلس المحافظة ولم تتشكل الحكومة المحلية بالرغم من ان كركوك كانت بالمرتبة الاولى كاعلى محافظة شهدت نسبة مشاركة في الانتخابات.



