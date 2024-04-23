2024-04-23 10:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ارتفعت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار مجددًا، اليوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، في أسواق العاصمة بغداد بعد انخفاضها مساء امس، لتصل لأكثر من 148 الف دينار مقابل كل 100 دولار.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "سعر بيع الدولار في مكاتب الصيرفة بالعاصمة بلغ، اليوم الاثنين، 148.250 دينار مقابل كل 100 دولار".

وأضاف، أن "سعر الشراء بلغ في مكاتب بغداد 146.250 دينار مقابل كل 100 دولار".

وكانت اسعار صرف الدولار في مساء يوم امس الاثنين سجلت انخفاضا كبيرا في العاصمة بغداد حيث سجل سعر البيع 147,400 دينار لكل 100 دولار.



