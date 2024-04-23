الصحة تعلن تطعيم 5 ملايين و 400 الف طفل ضد مرض الحصبة

2024-04-23 10:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، تطعيم نحو 5 ملايين و 400 الف طفل ضد مرض الحصبة لغاية يوم أمس الاثنين.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" حملة التطعيم ضد مرض الحصبة التي اطلقتها وزارة الصحة مستمرة لمدة 10 ايام، وانه بعد اليوم السابع للحملة وصل عدد الاطفال ممن تلقوا التطعيم 5 مليون و400 الف طفل".

وأكد، ان "الحملة مستمرة لغاية يوم الخميس المقبل لتحقيق الهدف المخطط له وهو تطعيم اكثر من 7 ملايين طفل بأعمار مدارس الابتدائية ورياض اطفال".

وذكر البدر "أن وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي قد وجّه نداءا لجميع الأسر العراقية للتعاون مع فرق وزارة الصحة لتحصين اطفالهم ضد الحصبة وأن جميع اللقاحات المعتمدة من قبل وزارة الصحة آمنة وفعّالة ومن مناشئ عالمية رصينة".