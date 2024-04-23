2024-04-23 10:54:07 - المصدر: منصة إيشان

تعرض الروائي العراقي الشهير، سنان أنطون، للاعتقال في مدينة نيويورك الأميركية. وقال Jamil Dakwar الأستاذ المساعد في جامعة نيويورك، عبر تدوينة على منصة “تويتر”: “تقوم شرطة نيويورك باعتقال المتظاهرين السلميين في جامعة نيويورك من بينهم عضو هيئة التدريس سنان انطون”. واعتقلت الشرطة عشرات المحتجين المؤيدين للفلسطينيين في جامعتي ييل في كونيتيكت ونيويورك في مانهاتن أمس […]

ظهرت المقالة اعتقال الروائي العراقي سنان انطون في نيويورك أولاً على Eishan.