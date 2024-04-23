افتتاح المركز التجاري المتخصص بصناعة البناء والتشييد الإيرانية في كوردستان

2024-04-23 11:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيم، يوم الثلاثاء، حفل افتتاح المركز التجاري المتخصص في صناعة البناء والتشييد الإيرانية في إقليم كوردستان العراق من أجل توريد البضائع الإيرانية مباشرة بجودة عالية وأسعار مقبولة ومناسبة الى السوق العراقية.

وقد أقيم حفل افتتاح المركز التجاري المتخصص في صناعة البناء والتشييد الإيرانية في مدينة كلار، بإقليم كوردستان العراق، بحضور القنصل العام لإيران في السليمانية "محمد محموديان".

كما حضر هذا الحفل بعض مسؤولي الحكومة المحلية بينهم المشرف على ادارة منطقة كرميان المستقلة بإقليم كوردستان جلال الشيخ نوري، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص ونشطاء قطاع البناء.

وفي هذا الحفل أشار محموديان الى قدرات إيران وإمكانياتها الاستثنائية في مجال البناء، معربا عن أمله في أن يكون إنشاء هذا المركز جسرا للقضاء على الوسطاء وتوريد البضائع الإيرانية بشكل مباشر الى السوق العراقية بجودة عالية وأسعار مقبولة ومناسبة.

يخوّل هذا المركز في هذا المركز التجاري المتخصص، الذي يقع في السوق الرئيسي لمدينة كلار، المصنعين الإيرانيين القادرين في مجال البناء تقديم منتجاتهم للمتقدمين بشكل دائم.