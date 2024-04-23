بينهم إمرأة.. القبض على شبكة إبتزاز وتهديد في ميسان

2024-04-23 11:32:02 - المصدر: الفرات نيوز

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إستناداً إلى معلومات إستخبارية دقيقة تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ميسان بعد استحصال الموافقات القضائية من الإطاحة بشبكة تمارس عمليات الإبتزاز والتهديد مكونة من (٥) متهمين بينهم إمرأة.

وبعد مواجهة الشبكة بالأدلة الدامغة أثناء التحقيق اعترف أفرادها بقيامهم باستهداف الشخصيات المعروفة وأصحاب المحال التجارية ومراكز التجميل، من أجل إبتزازهم وتهديدهم للحصول على مبالغ مالية تحت مسمى (أتاوات).

هذا وجرى إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا الجزاء العادل وفقاً للقانون.



جهاز الأمن الوطني العراقي