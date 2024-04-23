قرار جديد من هيئة التقاعد إلى شريحة العقود من كبار السن

2024-04-23 11:32:02 - المصدر: الفرات نيوز

هيأة التقاعد الوطنية

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تُزف هيأة التقاعد الوطنية خبرٌسار الى شريحة العقود من كبار السن المحالين الى التقاعد إستناداً الى أحكام المادة (٢٧ ثالثاً) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (١٣) للأعوام ٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥ بإضافة الخدمات الأخرى الى الخدمة العقدية وتصفية حقوقهم التقاعدية وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤

وأصدرت الهيأة الأعمام المرقم (١١٧٥) في ٢٢/٤/٢٠٢٤ وعلى كافة فروعها .

هيأة التقاعد الوطنية

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٢٣ نيسان ٢٠٢٤