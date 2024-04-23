2024-04-23 11:36:03 - المصدر: واع

بغداد - واععقد صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة التايلاندية بانكوك، المؤتمر الفنيّ لمباراة منتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات أمامَ نظيره المنتخب التايلاندي، التي تقام غداً الأربعاء عند الساعةِ الثانية ظهراً بتوقيت بغداد ضمن مبارياتِ الدور ربع النهائي لبُطولةِ نهائياتِ كأس آسيا.وذكر بيان للقناة الإعلامية لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " منتخبنا الوطنيّ سيرتدي الزي الأبيض الكامل وحارس المرمى اللون الأصفر، بينما يرتدي المنتخبُ التايلاندي اللون الأزرق الكامل وحارس المرمى اللون الأحمر".وأضاف البيان، أن " المؤتمر الفنيّ عقد بحضور مدير المنتخب علي عيسى ومدير التجهيزات طالب حسين".