بينهم إمرأة.. الأمن الوطني يقبض على شبكة إبتزاز وتهديد في ميسان

2024-04-23 11:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، القبض على شبكة ابتزاز وتهديد في محافظة ميسان.

وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "إستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ميسان بعد استحصال الموافقات القضائية من الإطاحة بشبكة تمارس عمليات الابتزاز والتهديد مكونة من (5) متهمين بينهم امرأة".

وأوضح البيان، انه "بعد مواجهة الشبكة بالأدلة الدامغة أثناء التحقيق اعترف أفرادها بقيامهم باستهداف الشخصيات المعروفة وأصحاب المحال التجارية ومراكز التجميل، من أجل ابتزازهم وتهديدهم للحصول على مبالغ مالية تحت مسمى (أتاوات)".

وأضاف انه "جرى إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا الجزاء العادل وفقاً للقانون".



