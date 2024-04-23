أنظار البصرة نحو اتفاقيات واشنطن للتخلص من "أخطر مرضين"

2024-04-23 11:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب ضرغام المالكي، اليوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، عن اتفاقيات مناخية ابرمت في واشنطن لاحتواء اثنين من اخطر الامراض في العراق.

وقال المالكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "البصرة وبقية المحافظات المنتجة للنفط تعاني من تبعات استخراجه من خلال تصاعد وتيرة تلوث الاجواء الذي يقود الى زيادة مثيرة للقلق في معدلات الاصابة بالسرطان وباعداد كبيرة ناهيك عن مرض الفشل الكلوي الذي بدأ يتصاعد بشكل لافت في السنوات الاخيرة بسبب تلوث البيئة".

واضاف، ان "عقد شركة توتال الكبير الذي ابرم مع الحكومة العراقية في 2023 هي خطوة اولى ومهمة في ذات الوقت في الحد من تلوث الاجواء عبر استثمار الغاز المصاحب في حقول النفط يضاف اليها اتفاقيات ابرمت مع شركات اخرى في واشنطن من قبل الحكومة في زيارتها الاخيرة تعمل على ملف اسناد ومعالجة المناخ في المناطق القريبة من حقول النفط والغاز وفق اليات تدفع الى الحد من معدلات الاصابة بامراض السرطان والفشل الكلوي".

واشار الى ان "معالجة التلوث البيئي مهم خاصة مع معاناة الاف الاسر لكننا نامل في ذات الوقت ان تكون اليات العمل وبنود الاتفاقيات ضمن سقف زمني محدد يسهم في تقليل الاثار الانسانية المؤلمة التي تسببها عمليات الاستخراج من خلال الانبعاثات المؤثرة على صحة الاهالي".

ويأتي العراق عمومًا في مراتب متقدمة عالميًا بتلوث الهواء، حيث حل في المرتبة السادسة عالميًا كأكبر الدول تلوثًا للهواء عام 2023، بحسب مؤشر رصد جودة الهواء العالمي.