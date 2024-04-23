مصدر يكشف تفاصيل "ضربة حمرين".. أستهدفت "ابو عكرمة"

2024-04-23 11:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمني مطلع، اليوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، عن تفاصيل ضرب 3 اهداف في عمق تلال حمرين في محافظة ديالى من قبل طائرات الـ F16 العراقية.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" طائرات F16 العراقية قصفت من 2-3 اهداف في عمق تلال حمرين بمسافة تصل الى 30كم عن بحيرة حمرين (70 كم شمال شرق بعقوبة) ضمن منحدرات نائية باتجاه صلاح الدين".

واضاف، انه" وفق المعلومات الاولية الضربات استهدفت اكثر من خلية داعشية يقودها الارهابي "ابو عكرمة" وفق المعلومات وهو من قيادات التنظيم في حمرين لافتا الى ان" العملية استندت الى رصد جوي مسبق في تحديد الاهداف".

واشار المصدر الى ان" هناك استنفارًا امنيًا وعملية تطويق مناطق القصف من قبل التشكيلات الامنية خاصة مع سقوط قتلى في صفوف الخلية الارهابية وفق المؤشرات الاولية".

وأفادت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، بمقتل عدد من الارهابين بضربة جوية نفذها صقور الجو على احد اوكار عناصر داعش في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه " بجهود مميزة ومتابعة حثيثة ونضج استخباري كبير وبمعلومات دقيقة جدا من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون والتنسيق مع خلية الاستهداف/قيادة العمليات المشتركة نفذ صقور سلاح F16 ضربة جوية ساحقة على احد اوكار عناصر داعش الإرهابية في سلسلة جبال حمرين/قاطع قيادة عمليات ديالى الساعة 0810 من صباح هذا اليوم".

واضافت، ان "الضربة الناجحة ادت الى قتل عدد من الارهابيين"، مشيرة الى انه "سنوافيكم بالتفاصيل حال توافرها".