كلية عراقية تنتج أصنافا مختلفة من المواد الغذائية

2024-04-23 11:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت كلية الزراعة في جامعة الأنبار، عن إنتاج مختلف الأغذية أبرزها الدواجن والأسماك واللحوم المصنعة والحليب والمعجنات، فضلاً عن العسل والخضروات والفواكه والفطر ونباتات الزينة، وغيرها، مبينة أن هذه المواد تنتج عبر الدروس العملية وهي ضمن المواصفات المطلوبة، إذ تخضع للفحص والسيطرة النوعية. وقال رئيس قسم الأغذية، في كلية الزراعة، سعد إبراهيم في تابعته الاقتصاد نيوز، إن “كلية الزراعة في جامعة الأنبار تعتبر من الكليات التي تُكسب الطلبة المهارات الفنية، بالإضافة إلى المهارات العلمية”، مبيناً أن “الدروس العملية في هذه الكلية هي دروس إنتاجية، حيث يقوم الطلبة من خلالها بالتعلم الأكاديمي، التي تحتم عليهم إنتاج العديد من المنتجات خلال هذه الدروس وحسب القسم العلمي”. وأضاف، أن “طلبة قسم الإنتاج الحيواني يتعلمون مهارات تربية وإنتاج الدواجن والمواشي والأسماك، مما يؤدي إلى إنتاج اللحوم المتميزة، بالإضافة إلى بيض المائدة، كما أن طلبة قسم علوم الأغذية يتدربون خلال الدروس العملية، على إنتاج وتصنيع العديد من الأغذية مثل المعجنات ومنتجات الحليب واللحوم المصنعة”. وتابع، أن “طلبة قسم وقاية النبات يكتسبون مهارات تربية نحل العسل وتدجينه، مما يؤدي إلى إنتاج العسل خلال فترة التربية، كما أن طلاب قسم البستنة وهندسة الحدائق يتميزون بالتدريب على مهارات إنتاج الخضراوات والفواكه، وخصوصاً ضمن الزراعة المحمية، فضلاً عن إنتاج نباتات الزينة وتطوير الهجن، أما طلبة قسم علوم التربة والموارد المائية فينتجون الفطر”، مؤكداً أن “كليات الزراعة تعمل على إعداد خريجين مهيئين للانخراط بسوق العمل”. وأكد، أن “جميع المنتجات هي ضمن المواصفات المطلوبة وخاضعة للفحص والسيطرة النوعية، وهي منتجات مفحوصة مايكروبياً وكيميائياً، وتفحص قبل التسويق وخالية تماما من المواد الحافظة”.