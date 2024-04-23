دوري نجوم العراق.. ثلاث مواجهات ابرزها النوارس مع نفط البصرة اليوم

2024-04-23 11:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشهد ملاعب العاصمة بغداد والمحافظات، اليوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، اختتام منافسات الجولة الـ (23) من دوري نجوم العراق، بإقامة ثلاثة لقاءات ابرزها لقاء فريق الزوراء مع ضيفه نفط البصرة في تمام الساعة الساعة السادسة و (15) دقيقة.

ويسعى النوارس الى استغلال ارتفاع الروح المعنوية لدى لاعبيه بعد الفوز على فريق امانة بغداد، خاصة وان نفط البصرة يعاني من تذبذب نتائجه خلال الفترة الأخيرة، بينما يحاول الفريق البصري تحقيق فوز يعيده الى أجواء البطولة ويبعده عن الهبوط.

كما سيشهد ملعب النجف الأولمبي مباراة بين أصحاب الأرض ونادي امانة بغداد في الساعة الثامنة والنصف مساء، فيما يستضيف ملعب الساحر احمد راضي في تمام الساعة الثالثة و(45) دقيقة عصراً لقاء أصحاب الأرض فريق الكرخ مع القاسم.



