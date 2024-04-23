2024-04-23 11:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، إضافة الخدمة العقدية وتصفية حقوق كبار السن العقود المحالين إلى التقاعد للأعوام 2023 - 2025.

وقال اعلام الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "هيئة التقاعد الوطنية تزف خبرًا سارًا الى شريحة العقود من كبار السن المحالين الى التقاعد إستناداً الى أحكام المادة (27 ثالثاً) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (13) للأعوام 2023، 2024، 2025 بإضافة الخدمات الأخرى الى الخدمة العقدية وتصفية حقوقهم التقاعدية وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014".

وأضاف البيان، ان "الهيئة أصدرت الأعمام المرقم (1175) في 22/4/2024 وعلى كافة فروعها".



