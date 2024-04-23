جنايات واسط: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

2024-04-23 11:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم "، أن "المدان ضبطت بحوزته اكياس عدد (2) من مادة المثيل أمفيتامين المخدرة بقصد المتاجرة بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".