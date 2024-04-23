2024-04-23 11:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

منح وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الثلاثاء (23 نيسان 2024) شهراً اضافياً للأسر التي لم تقدم البيان السنوي.

وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "اقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات استطاعت من إدخال استمارة البيان السنوي على الواجهة الالكترونية وتحديث بيانات المشمولين بعد اكمال إجراءات تدقيقها من قبل اللجان الفرعية، مشيرا الى "انجاز مليون و (896) الف استمارة بيان سنوي للمشمولين بالإعانة الاجتماعية".

واكد الموسوي، ان "وزير العمل والشؤون الاجتماعية منح شهراً إضافيا للأسر التي لم تقدم البيان السنوي"، داعيا جميع الاسر التي لم تقدم بيانها السنوي لحد الان، الى "الإسراع بتقديمه عبر منصة مظلتي الالكترونية تجنباً لعدم قطع الاعانة الاجتماعية نهائياً".