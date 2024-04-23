بينهم إمرأة.. تفكيك شبكة ابتزاز تستهدف "الشخصيات المعروفة والتجار" في ميسان

2024-04-23 11:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال جهاز الأمن الوطني في محافظة ميسان، يوم الثلاثاء، إنه و بعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارزها من تفكيك شبكة تمارس عمليات الابتزاز والتهديد مكونة من (5) متهمين بينهم إمرأة.

وذكر الجهاز في بيان اليوم ، إنه "بعد مواجهة الشبكة بالأدلة الدامغة أثناء التحقيق اعترف أفرادها بقيامهم باستهداف الشخصيات المعروفة وأصحاب المحال التجارية ومراكز التجميل، من أجل ابتزازهم وتهديدهم للحصول على مبالغ مالية تحت مسمى (إتاوات)".

وأضاف البيان أنه "جرت إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا الجزاء العادل وفقاً للقانون".