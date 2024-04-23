2024-04-23 11:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات واسط حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "المدان ضبطت بحوزته أكياس عدد (2) من مادة المثيل أمفيتامين المخدرة بقصد المتاجرة بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".