الناصرية: اسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء مقابل الدينار العراقي

2024-04-23 11:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: إليكم سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سعر الدينار العراقي في بورصة الناصرية المحلية ليوم الثلاثاء المصادف 23 نيسان للعام 2024 سعر الشراء 147250 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي. سعر البيع 147750 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي. السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي والمنافذ...

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