وزير العدل يوافق على نقل نزلاء ذي قار في بقية المحافظات لسجن الناصرية

2024-04-23

شبكة أخبار الناصرية: وافق وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، على نقل نزلاء محافظة ذي قار في بقية المحافظات الى سجن الناصرية. وقال النائب عن محافظة ذي قار عادل الركابي في بيان تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، إن “وزير العدل بعد الاستماع لطلبات أهالي ذي قار، وجه بنقل جميع السجناء من...

