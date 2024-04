محافظ ذي قار يوجه الدوائر بتخصيص مكان لانتظار المراجعين ومتابعة [العلم العراقي] فوق مبانيها

2024-04-23 11:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: وجه محافظ ذي قار، مرتضى عبود الابراهيمي، اليوم الثلاثاء، الدوائر الحكومية بتخصيص مكان لانتظار المراجعين ومتابعة “العلم العراقي” فوق مبانيها. وقال معاون المحافظ لشؤون المتابعة احمد الحجامي أن “المحافظ وجه الدوائر الحكومية بمتابعة العلم العراقي الموجود أعلى المبنى لتقادمه”. وبحسب وثيقة، حصلت عليها “شبكة اخبار الناصرية”، فإنه...

